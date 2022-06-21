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40 минут назад

The Telegraph выплатит компенсацию украинской теннисистке за статью о допинге

Елена Прошина

Британское издание The Telegraph выплатит украинской теннисистке Даяне Ястремской компенсацию за статью, в которой ее обвинили в сокрытии допинга. Об этом сообщает «Газета.ру».

Британская газета выплатит компенсацию украинской теннисистке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, Ястремская провалила тест на допинг в январе 2021 года. Сама теннисистка заявила, что метаболиты запрещенного вещества местеролона попали в ее организм после секса с бывшим парнем. The Telegraph выпустил статью, в которой говорилось, что тот самый бывший парень утверждал, что отец Ястремской попросил его взять вину на себя. В итоге антидопинговый трибунал Международной федерации тенниса признал Ястремскую невиновной.

«Мы с радостью принимаем решение трибунала, что мисс Ястремская и ее отец не участвовали ни в каких манипуляциях. Мы приносим им извинения и готовы выплатить компенсацию за моральный вред и ущерб репутации, нанесенный нашей статьей», - говорится в заявлении издания.

Напомним, после сведений о допинге Ястремская была отстранена от соревнований, она пропустила несколько крупных турниров. На данный момент 20-летняя украинка занимает 74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннис,Даяна Ястремская,
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