Британская газета выплатит компенсацию украинской теннисистке

Британское издание The Telegraph выплатит украинской теннисистке Даяне Ястремской компенсацию за статью, в которой ее обвинили в сокрытии допинга. Об этом сообщает «Газета.ру».

Напомним, Ястремская провалила тест на допинг в январе 2021 года. Сама теннисистка заявила, что метаболиты запрещенного вещества местеролона попали в ее организм после секса с бывшим парнем. The Telegraph выпустил статью, в которой говорилось, что тот самый бывший парень утверждал, что отец Ястремской попросил его взять вину на себя. В итоге антидопинговый трибунал Международной федерации тенниса признал Ястремскую невиновной.