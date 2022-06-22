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1 час назад

Министр спорта Матыцин считает, что организаторы Уимблдона нанесли ущерб соревнованиям

Газета.Ruиещё 3

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отстранение россиян от Уимблдона.

Матыцин: Организаторы Уимблдона нанесли ущерб соревнованиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пострадал Уимблдон, так как было принято решение о неначислении рейтинговых очков за участие в этом соревновании. Это значит, что разум восторжествовал и, повторяю, профессиональное сообщество тренеров, специалистов, которое занимается организацией соревнований, понимает, что исключение России из таких важных соревнований наносит непоправимый ущерб самим соревнованиям и единству спортивного сообщества», — приводит слова Матыцина РИА «Новости».

Напомним, что 20 апреля организаторы турнира приняли решение не допускать спортсменов из России до соревнований. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии.

За месяц до старта турнира АТР и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).

Уимблдон стартовал 20 июня.

Ранее сменившая гражданство Натэла Дзаламидзе выступила против недопуска россиян к Уимблдону.

Теннис,Олег Матыцин,Владимир Путин,
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