Матыцин: Организаторы Уимблдона нанесли ущерб соревнованиям

«Пострадал Уимблдон, так как было принято решение о неначислении рейтинговых очков за участие в этом соревновании. Это значит, что разум восторжествовал и, повторяю, профессиональное сообщество тренеров, специалистов, которое занимается организацией соревнований, понимает, что исключение России из таких важных соревнований наносит непоправимый ущерб самим соревнованиям и единству спортивного сообщества», — приводит слова Матыцина РИА «Новости».