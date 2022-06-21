Рахимова высказалась о смене спортивного гражданства Дзаламидзе

«Прежде всего мы все — спортсмены, которые просто хотят играть и биться на корте. Натела приняла для себя данное решение. Да, планируем и дальше выступать вместе. Ведёт ли Федерация тенниса России какую просветительскую работу с теннисистами: объясняет, что ситуация временная и отчаиваться не стоит? Нет, не ведёт», — сказала Рахимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.