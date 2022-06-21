Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+28° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

Рахимова высказалась о смене спортивного гражданства своей напарницы Дзаламидзе

Чемпионат.com

Российская теннисистка Камилла Рахимова высказалась о смене спортивного гражданства выступающей с ней в паре Нателы Дзаламидзе.

Рахимова высказалась о смене спортивного гражданства Дзаламидзе
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Российских и белорусских теннисистов не допустили на травяной турнир «Большого шлема», а Дзаламидзе захотела там сыграть и вспомнила про имевшееся у неё двойное гражданство. В итоге на Уимблдоне она выступит под флагом Грузии. Отметим, что Дзаламидзе прежде всего парный игрок. В одиночном рейтинге она занимает 291-е место.

«Прежде всего мы все — спортсмены, которые просто хотят играть и биться на корте. Натела приняла для себя данное решение. Да, планируем и дальше выступать вместе. Ведёт ли Федерация тенниса России какую просветительскую работу с теннисистами: объясняет, что ситуация временная и отчаиваться не стоит? Нет, не ведёт», — сказала Рахимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Теннис,Камилла Рахимова,Натела Дзаламидзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители