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1 час назад

Гаэль Монфис снялся с Уимблдона

Чемпионат.comиещё 1

Французский теннисист Гаэль Монфис сообщил, что снимается с Уимблдона. Он не сможет выступить на турнире «Большого шлема» из-за травмы стопы. Француз не участвует в турнирах с середины мая.

Гаэль Монфис снялся с Уимблдона
Фото: twitter.com/AustralianOpentwitter.com/AustralianOpen

«На этой неделе я снова начал тренироваться, отлично себя чувствовал. Я могу постепенно увеличивать нагрузки и больше времени проводить на корте, чтобы набрать хорошую форму.

Но я лишь недавно вернулся к тренировкам. А на Уимблдоне будет игра на траве, да ещё и в пятисетовом формате. Для этого требуется больше физических усилий. В результате мы с командой решили, что лучше пропустить Уимблдон.

Я теперь сосредоточусь на подготовке к летним турнирам. Вернусь на корт в Гамбурге, а затем сыграю в Кицбюэле, после чего поеду в США», — написал Монфис в соцсетях.

Монфис стал вторым теннисистом, снявшимся с Уимблдона после старта квалификации. Ранее с турнира снялся американец Себастьян Корда. Их теперь заменят лаки-лузеры.

Теннис,Гаэль Монфис,
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