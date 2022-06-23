Медведев проиграл 20-й ракетке мира на турнире ATP

У Даниила по-прежнему нет ни одного титула в этом году. Как же так?

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Даниил Медведев в 1/4 финала турнира ATP-250 на Мальорке проиграл своему самому неудобному сопернику – испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Сезон на траве для первой ракетки мира на этом закончен.

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На Мальорке в последнюю неделю перед Уимблдоном проходит травяной турнир ATP-250. На нём первый номер мировой классификации Даниил Медведев решает сразу несколько задач. Россиянин пытается защитить прошлогодний титул, завоевать первый трофей в нынешнем сезоне, а также набрать нужное количество очков, чтобы забронировать себе первое место в рейтинге ATP до конца US Open. Первый шаг Даниил сделал, когда одержал волевую победу на старте турнира в Мальорке над соотечественником Асланом Карацевым.

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» дал комментарий по поводу матча двух россиян: «Игра оставила очень непонятное впечатление. Вначале Медведев провалил, затем Карацев не очень уверенно сыграл во втором сете. Не знаю, что за травма у Аслана, плечо это или нет, но, на мой взгляд, физически он был готов сегодня не очень. Было очень жарко, и, как показалось, были судороги у Аслана. Могу ошибаться. Он подсел физически, поэтому было тяжело бороться, особенно в третьем сете. Медведев победил в трёх сетах. Не скажу, что оба показали свою лучшую игру… Фаворитом изначально был Медведев — он и победил».

В четвертьфинале Даниилу достался в соперники испанец Роберто Баутиста-Агут, с которым они сражались на той же стадии неделю назад в Галле. У них интересная история встреч. Роберто выиграл все три встречи на любимом покрытии Даниила – харде: в Ченнае-2017, Цинциннати/Нью-Йорке-2020 и Майами-2021. Медведев даже назвал в начале этого года именно Баутиста-Агута своим самым неудобным соперником. Однако в Галле россиянин наконец-то прервал серию поражений из трёх матчей от Роберто и довольно уверенно победил его в двух сетах – 6:2, 6:4. Многие наблюдатели заметили тогда потрясающую игру Даниила на ключевых очках. Он сумел отыграть тогда все 9 брейк-пойнтов соперника за матч.

Любопытно, что перед матчем с Баутиста-Агутом на Мальорке появилось интервью издания Tennis Majors с тренером россиянина – Жилем Серварой, который в частности объяснил свой уход с трибун посреди финала в Галле: «Это из-за того, что Даниил потерял контроль. У него сдают нервы по пустякам или потому, что противник слишком хорош. Он не может успокоиться, и этот огонь просто распространяется. Когда я ухожу с корта, это потому, что это единственное решение, которое может улучшить ситуацию. И ещё потому, что я не могу этого принять».

У Даниила не пошла подача с самого начала. Свой стартовый гейм он проиграл под ноль и позволил сопернику повести со счётом 3:0. В 5-м гейме у россиянина был шанс отыграться, но он им не воспользовался. Так что Баутиста с минимальным преимуществом довёл партию до победы – 6:3 за 42 минуты.

Во втором сете после счёта 1:1 Даниил снова отдал свою подачу, причём так расстроился, что запулил мяч на трибуны, а потом возмущался на переходе. Этот выплеск эмоций не помог Медведеву. Он по-прежнему ничего не мог сделать на приёме, к тому же в концовке партии снова отдал свою подачу. В итоге за 1 час 11 минут Роберто выиграл у 1-й ракетки мира – 6:3, 6:2.