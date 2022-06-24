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23 минуты назад

Даниил Медведев дал прогноз на победителя Уимблдона

Чемпионат.comиещё 2

Российский теннисист Даниил Медведев дал прогноз на победителя Уимблдона.

Медведев дал прогноз на победителя Уимблдона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Джокович всегда является фаворитом. Он выиграл последние три Уимблдона, которые были сыграны. Он очень хорош в игре на траве. Конечно, Надаль может выиграть абсолютно любой турнир, в котором он играет, также стоит отметить Берреттини, который играет тоже на высоком уровне», – приводит слова Медведева Diario de Mallorca.

Медведев завершил сезон турниров на траве. Последним для него стал турнир ATP-250 на Мальорке (Испания), на который он приехал в статусе чемпиона. Медведев сумел дойти до четвертьфинала, где уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 2:6.

Далее будет проходить Уимблдон, но на турнир «Большого шлема» россиян и белорусов не допустили. Теперь у Медведева будет небольшой отдых, а потом – сезон на харде. Пока россиянин заявился на турнир в Лос-Кабосе (1–6 августа).

Теннис,Даниил Медведев,
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