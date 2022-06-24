Медведев дал прогноз на победителя Уимблдона

«Джокович всегда является фаворитом. Он выиграл последние три Уимблдона, которые были сыграны. Он очень хорош в игре на траве. Конечно, Надаль может выиграть абсолютно любой турнир, в котором он играет, также стоит отметить Берреттини, который играет тоже на высоком уровне», – приводит слова Медведева Diario de Mallorca.