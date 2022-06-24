Маррей высказался об отстранении россиян от Уимблдона

«Есть ли у каких-то теннисистов возможность участвовать в турнире или нет и есть ли рейтинговые очки, по большому счёту, не имеет значения. Я знаю нескольких российских игроков, дружу с ними и сочувствую им, что они не смогут выступать.



Я понимаю, что это может показаться им несправедливым, но я понимаю позицию Уимблдона. Это очень сложно, но, в конце концов, идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», — приводит слова Маррея Eurosport, ссылаясь на Bloomberg.