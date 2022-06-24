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1 час назад

Энди Маррей высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона

Чемпионат.com

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей прокомментировал отстранение российских и белорусских теннисистов от Уимблдона.

Маррей высказался об отстранении россиян от Уимблдона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают выступления в нейтральном статусе. За это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.

«Есть ли у каких-то теннисистов возможность участвовать в турнире или нет и есть ли рейтинговые очки, по большому счёту, не имеет значения. Я знаю нескольких российских игроков, дружу с ними и сочувствую им, что они не смогут выступать.

Я понимаю, что это может показаться им несправедливым, но я понимаю позицию Уимблдона. Это очень сложно, но, в конце концов, идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», — приводит слова Маррея Eurosport, ссылаясь на Bloomberg.

Теннис,
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