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2 часа назад

Бан российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне будет действовать только в 2022 году

Чемпионат.com

Запрет на участие российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне будет действовать только во время турнира 2022 года. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Бан российских теннисистов на Уимблдоне будет действовать в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решение, которое мы приняли, относится только к турниру этого года. Но мы по-прежнему считаем, что это было правильное решение. Невозможно сказать, какая обстановку ждёт нас в следующем году. Это было невероятно трудное решение, и мы глубоко сожалеем о влиянии, которое оно окажет на пострадавших спортсменов», — приводит слова исполнительного директора турнира Салли Болтон Bloomberg.

20 апреля стало известно, что россиян и белорусов не допустят на Уимблдон. Из-за этого ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

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