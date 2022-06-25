Бан российских теннисистов на Уимблдоне будет действовать в 2022 году

«Решение, которое мы приняли, относится только к турниру этого года. Но мы по-прежнему считаем, что это было правильное решение. Невозможно сказать, какая обстановку ждёт нас в следующем году. Это было невероятно трудное решение, и мы глубоко сожалеем о влиянии, которое оно окажет на пострадавших спортсменов», — приводит слова исполнительного директора турнира Салли Болтон Bloomberg.