Джокович высказался о возможном пропуске US Open

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможном пропуске турнира US Open. Его слова передает издание StraitsTimes.

Фото: Paul Childs / Reuters Paul Childs / Reuters

Джокович заявил, что не планирует вакцинироваться от коронавируса для участия в соревновании. «Исходя из того, какие правила сейчас действуют, мне запрещен въезд в США. И это дополнительная мотивация хорошо выступить здесь, на Уимблдоне», — отметил теннисист.

В марте Джокович был вынужден сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. «Хотя я автоматически попал в список участников турниров в США, я знал, что вряд ли смогу приехать», — поделился 34-летний теннисист. Сербу запретили въезд в страну из-за отказа вакцинироваться.