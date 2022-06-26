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14 минут назад

Джокович высказался о возможном пропуске US Open

Lenta.ruиещё 1

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможном пропуске турнира US Open. Его слова передает издание StraitsTimes.

Джокович высказался о возможном пропуске US Open
Фото: Paul Childs / ReutersPaul Childs / Reuters

Джокович заявил, что не планирует вакцинироваться от коронавируса для участия в соревновании. «Исходя из того, какие правила сейчас действуют, мне запрещен въезд в США. И это дополнительная мотивация хорошо выступить здесь, на Уимблдоне», — отметил теннисист.

В марте Джокович был вынужден сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. «Хотя я автоматически попал в список участников турниров в США, я знал, что вряд ли смогу приехать», — поделился 34-летний теннисист. Сербу запретили въезд в страну из-за отказа вакцинироваться.

В январе Джокович по той же причине не смог принять участие в Australian Open. Прошлогодний победитель турнира был выдворен из Австралии перед стартом соревнований. Проблемы с властями возникли на фоне того, что в визу сербского спортсмена не было предусмотрено внесение данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.

Теннис,Новак Джокович,
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