Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
2 часа назад

Серена Уильямс прокомментировала свое поражение на старте Уимблдона-2022

Газета.Ruиещё 9

Американская теннисистка, экс-первая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала свое выступление на Уимблдоне 2022 года.

Серена Уильямс прокомментировала свое поражение на Уимблдоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уильямс получившая от организаторов wild card, в первом круге сенсационно уступила француженке Армони Тан в трех сетах – 5:7, 6:1, 6:7. Теннисистки провели на корте более трех часов.

«Теперь у меня определенно имеется серьезная мотивация стать сильнее и выступить на домашнем US Open», — приводит журналист Бен Ротенберг слова Уильямс на своей странице в Twitter.

В этом году US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Уильямс впервые приняла участие в соревнованиях после годичной паузы. В предыдущий раз она выходила на корт в июне 2021 года, в матче Уимблдона против белорусской спортсменки Александры Саснович. То противостояние не было доиграно, 40-летняя американка снялась при счете 3:3 в первом сете.

В следующем раунде Тан встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона-2022 отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

Матчи основной сетки Уимблдона в 2022 году стартовали 27 июня.

Теннис,Бен Ротенберг,Александра Саснович,Сара Соррибес-тормо,Серена Уильямс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители