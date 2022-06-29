Серена Уильямс прокомментировала свое поражение на Уимблдоне

Американская теннисистка, экс-первая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала свое выступление на Уимблдоне 2022 года.

Уильямс получившая от организаторов wild card, в первом круге сенсационно уступила француженке Армони Тан в трех сетах – 5:7, 6:1, 6:7. Теннисистки провели на корте более трех часов.

«Теперь у меня определенно имеется серьезная мотивация стать сильнее и выступить на домашнем US Open», — приводит журналист Бен Ротенберг слова Уильямс на своей странице в Twitter.

В этом году US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Уильямс впервые приняла участие в соревнованиях после годичной паузы. В предыдущий раз она выходила на корт в июне 2021 года, в матче Уимблдона против белорусской спортсменки Александры Саснович. То противостояние не было доиграно, 40-летняя американка снялась при счете 3:3 в первом сете.

В следующем раунде Тан встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона-2022 отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).