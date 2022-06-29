Серена Уильямс собралась на US Open

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс заявила, что хотела бы успешно выступить на Открытом чемпионате США по теннису после проигрыша в первом раунде Уимблдона.
Уильямс во вторник в первом раунде Уимблдонского турнира уступила 115-й ракетке мира француженке Армони Тан со счетом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10).
— Когда ты дома, особенно в Нью-Йорке… US Open — первый турнир Большого шлема, который я выиграла, это что-то особенное. Ваш первый раз всегда особый. Определенно, у меня много мотивации, чтобы стать лучше и играть дома, — приводит словам Уильямс сайт WTA.
По словам американки, Тан оказалась для нее неудобной соперницей. Уильямс в июне вернулась на корт после годичного перерыва.
— Это подталкивает меня пойти на тренировку, потому что я играла неплохо и была близка к победе. Возможно, любой другой игрок подошел бы лучше под мой стиль. Думаю, что если вы участвуете в турнирах каждую неделю или даже каждые три недели-четыре недели, появляется определенный игровой ритм. Несмотря на это, я чувствовала, что играла неплохо в некоторых эпизодах. Может быть, в ключевых моментах могла быть лучше. Если бы выступала регулярно, я бы не упустила некоторые очки или матч, — добавила она.
Уильямс также не стала отвечать на вопрос, был ли этот Уимблдон последним в ее карьере.
— Не знаю. Как я уже сказала, строю дальнейшие планы в зависимости от самочувствия, — отметила 40-летняя теннисистка.
US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке.