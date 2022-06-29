Серена Уильямс собралась на US Open

— Это подталкивает меня пойти на тренировку, потому что я играла неплохо и была близка к победе. Возможно, любой другой игрок подошел бы лучше под мой стиль. Думаю, что если вы участвуете в турнирах каждую неделю или даже каждые три недели-четыре недели, появляется определенный игровой ритм. Несмотря на это, я чувствовала, что играла неплохо в некоторых эпизодах. Может быть, в ключевых моментах могла быть лучше. Если бы выступала регулярно, я бы не упустила некоторые очки или матч, — добавила она.