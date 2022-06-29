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1 час назад

Британское издание назвало Кирьоса «главным кретином Уимблдона»

Чемпионат.com

Британское издание Daily Mail отреагировало на поведение австралийского теннисиста Ника Кирьоса в матче первого круга Уимблдона. Австралиец во время встречи с британцем Полом Джаббом устроил скандал. Матч закончился победой Ника со счётом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5.

Британское издание назвало Кирьоса «главным кретином Уимблдона»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По ходу встречи Кирьос ударил мячом в сторону зрителей. Также в ходе одного из эпизодов он плюнул в сторону болельщиков. После матча австралиец признался, что действительно плюнул в сторону трибун.

DailyMail опубликовала заметку о произошедшем. В статье говорится: «Почему это самый кретинистый игрок Уимблдона». Заметка сопровождается фотографией Кирьоса. Автор статьи рассказывает о неподобающем поведении австралийца на турнире.

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