«Огонь»: 42-летняя Винус Уильямс показала форму на Уимблдон

В соцсетях бренда семикратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Винус Уильямс появилась фотография, в которой спортсменка сыграет на Уимблдоне 2022 года. Напомним, 42-летняя Уильямс примет участие в смешанном парном разряде с 36-летним британцем Джейми Марреем.