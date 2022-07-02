Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
54 минуты назад

Джокович вышел на третье место по победам подряд на траве

Чемпионат.com

Новак Джокович в третьем туре Уимблдона нанёс поражение соотечественнику 25-й ракетке турнира Миомиру Кецмановичу со счётом 6:0, 6:3, 6:4. Эта победа стала для серба 24-й на траве.

Джокович вышел на третье место по победам подряд на траве
Фото: ReutersReuters

По длительности победной серии на таком покрытии Джокович поднялся на третье за всю историю тенниса. По этому показателю он догнал австралийца Рода Лейвера. На втором месте по победам располагается Бьорн Борг — 41. Первую строчку занимает Роджер Федерер, у швейцарца 65 матчей с удачным исходом.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Джокович сыграет с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном, получившим уайлд-кард от организаторов. В матче третьего круга ван Рейтховен обыграл 22-го сеяного, грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:4, 6:3, 6:4.

Теннис,Бьорн Борг,Род Лейвер,Николоз Басилашвили,Роджер Федерер,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители