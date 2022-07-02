Джокович вышел на третье место по победам подряд на траве

Новак Джокович в третьем туре Уимблдона нанёс поражение соотечественнику 25-й ракетке турнира Миомиру Кецмановичу со счётом 6:0, 6:3, 6:4. Эта победа стала для серба 24-й на траве.

По длительности победной серии на таком покрытии Джокович поднялся на третье за всю историю тенниса. По этому показателю он догнал австралийца Рода Лейвера. На втором месте по победам располагается Бьорн Борг — 41. Первую строчку занимает Роджер Федерер, у швейцарца 65 матчей с удачным исходом.