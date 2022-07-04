Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона

23-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в матче четвёртого круга Уимблдона, в котором её соперницей была хорватка Петра Мартич, занимающая 80-е место в рейтинге WTA . Рыбакина обыграла Мартич со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

Рыбакина выполнила шесть эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки. Она реализовала четыре брейк-пойнта из семи (57%). У Мартич – одна подача навылет, четыре двойные ошибки и два использованных брейк-пойнта из трёх (66%).