Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче первый сеяный Джокович одержал волевую победу над десятой ракеткой соревнований итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 35 минут.

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Джокович восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Синнер подал восемь эйсов, семь раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Джокович — Синнер на Уимблдоне.

За выход в финал Уимблдона Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между бельгийцем Давидом Гоффеном и девятым сеяным британцем Кэмероном Норри, который проходит в эти минуты.

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