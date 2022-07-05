Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче первый сеяный Джокович одержал волевую победу над десятой ракеткой соревнований итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 35 минут.
Джокович восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Синнер подал восемь эйсов, семь раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Джокович — Синнер на Уимблдоне.
За выход в финал Уимблдона Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между бельгийцем Давидом Гоффеном и девятым сеяным британцем Кэмероном Норри, который проходит в эти минуты.
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https://www.championat.com/tennis/news-4746765-dzhokovich-vyshel-v-polufinal-uimbldona-oderzhav-volevuyu-pobedu-nad-sinnerom.html?utm_source=copypaste