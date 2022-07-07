«Не пригласили, потому что русская»

Мария не появилась на юбилее Центрального корта в Англии. Боссы «Шлема» настаивают, что это не связано с баном российских игроков.

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Уимблдон забанил российских и белорусских игроков, а в ответ на дискриминацию по национальному признаку боссы ATP и WTA лишили мэйджор рейтинговых очков. По слухам, организаторы были бы в ужасе, если один из членов королевской семьи сфотографировался бы с российским игроком, учитывая напряжение между странами. Ведь тогда бы жать руку пришлось Кейт Миддлтон, сменившей королеву на посту покровительницы Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в 2016 году.

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Но по ходу турнира всплыла другая странная история: во время торжественной церемонии по случаю столетнего юбилея Центрального корта на Уимблдоне не было Марии Шараповой — в 2004 году девушка взяла первый и единственный травяной титул «Большого шлема». Хотя туда прибыли играющие на турнире Новак Джокович и Рафаэль Надаль, а также Бьорн Борг, Билли Джин Кинг, Род Лейвер и даже курортник Роджер Федерер.

Руководители ТБШ отрицают, что она не участвовала в праздновании лишь из-за паспорта. Настаивают они и на том, что не все бывшие чемпионки были включены — на параде собрались 26 победителей, 12 из которых — только с одним титул Уимблдона. Как говорят боссы LTA — или ассоциации лаун-тенниса — при выборе они придерживались одного критерия: важно, чтобы игроки были в Великобритании или проживали неподалёку. А Шараповой пришлось бы лететь из Америки.

Хотя Всеанглийский клуб мог репутационно обезопасить себя от лишних подозрений и вопросов — например, хотя бы подтвердить, выслали ли они вообще приглашение для чемпионки 2004 года. Что-то подсказывает, что на россиянку решили не тратить время, надо же соответствовать моде «культуры отмены». А беременность Марии — как удачный повод прикрыться обстоятельствами. Она ждёт ребенка от жениха Александра Гилкса.

К тому же до британского мэйджора не допустили как игроков основной сетки и квалификации, так и персонал ТБШ из России и Беларуси — всех, кто как-либо повлиял бы на чемпионат. Возможно, организаторы не захотели идти вразрез со своими же принципами — тогда бы все посчитали, что они не совсем последовательны.

Совпадение или нет, но триумф Шараповой даже вырезали из 40-минутной ленты — кадры её культовой победы в 17-летнем возрасте в финале над Сереной Уильямс не включили в монтаж великих моментов на Центральном корте. Всеанглийский клуб снова начал всё отрицать — якобы отсутствие Марии в фильме не имеет какого-либо отношения к её национальности — просто не хватило времени, чтобы перечислить всех чемпионов. Любопытный аргумент, учитывая, что та победа стала не только одной из главных и эффектных сенсаций в XXI веке, но и началом откровенной неприязни девушек друг к другу. Неужели тот триумф не считают великим?

«Твиттер» и теннисные эксперты неоднозначно восприняли инцидент. Тяжело воспринимать каждый выпад Англии в сторону российских и белорусских спортсменов не иначе, как продолжение истории с баном.

«Это явно ксенофобия», — написала Swagata.

«Подождите, Шараповой не было, потому что она беременна или потому что она русская?» — иронично спрашивает Shubham Bagde.

«Кому-то показалось отстойным, что сегодня проигнорировали Марию Шарапову?» — не понимает Hanya Ghetany.

«Организаторы Уимблдона своими действиями только усугубляют ситуацию. И я бы понял их, если бы это как-то могло помочь. А такие решения только нагнетают обстановку, создают дополнительную напряженность. На что они рассчитывают? Смогут, убрав Машу из роликов, закончить конфликт? Она в России вообще не живет.

Может, даже не знает о происходящем на Украине. Ей, возможно, не до этого. Отвечать должны политики, а не я или Маша Шарапова. В чем виноваты дети, которые также отстранены от «Уимблдона»? Нам говорили, что введут санкции, но простой народ страдать не будет. А в итоге получилось наоборот», — заявил бывший теннисист Андрей Чесноков в интервью RT.

«Про Шарапову читала. В Уимблдоне сказали, что это не связано с политикой. Думаю, Мария не приехала на юбилей турнира, потому что ждёт ребёнка.

Её не было в ролике на 40 минут? Там не было ни Агасси, ни Граф. Да и из Америки не было почти никого. Хотя значимые фигуры! Не могу их поругать, потому что не знаю подробностей», — считает экс-теннисистка Анна Дмитриева.

«Кажется, Марию Шарапову не пригласили на празднование столетия Уимблдона, потому что она русская. Довольно грустное поведение от всеанглийского клуба», — уверена billy.