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52 минуты назад

Уроженка Москвы Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон

Чемпионат.com

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдонского турнира. В финальном матче 17-я сеяная Рыбакина одержала волевую победу над второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Уроженка Москвы впервые в карьере выиграла Уимблдон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Жабер выполнила четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Отметим, что для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема».

В прошлом году Уимблдон выиграла завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. Чемпионка текущего розыгрыша за победу получит £ 2 млн и ноль рейтинговых очков, так как WTA лишила турнир очков из-за отстранения россиян и белорусов.

Теннис,Елена Рыбакина,Онс Жабер,Эшли Барти,
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