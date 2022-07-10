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1 час назад

Джон Макинрой — во время награждения Рыбакиной: не хочу лезть в политику, но она русская

Чемпионат.com

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой оставил ироничный комментарий в эфире BBC во время вручения представительнице Казахстана Елене Рыбакиной уимблдонского трофея.

Отметим, что вручала награду уроженке Москвы Рыбакиной герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. В финале Уимблдона Елена обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Финал мэйджора для обеих соперниц также был первым в карьере.

«Я не хочу лезть в политику, но она русская. Её родители живут в Москве», — приводит слова Макинроя The Sun.

Соведущая Макинроя Сью Баркер попыталась смягчить комментарий Джона, вспомнив переход Грега Руседски из Канады в Великобританию.

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