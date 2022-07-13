Карацев вышел в четвертьфинал турнира в шведском Бостаде

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в матче второго круга на грунтовом турнире в Бостаде (Швеция). Соперником Карацева, занимающего 40-е место в рейтинге ATP, был 58-я ракетка мира француз Юго Гастон. Россиянин обыграл Гастона со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

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Карацев четыре раза подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. Российский спортсмен реализовал четыре брей-пойнта из девяти возможных. На счету Гастона один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В третьем круге турнира в Бостаде Аслан Карацев сыграет с Франческо Серундоло (Аргентина).