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1 час назад

Теннисист Карацев вышел во второй круг турнира в Швеции

ТАСС

Россиянин Аслан Карацев во вторник победил итальянца Лоренцо Сонего в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в шведском Бостаде.

Карацев вышел во второй круг турнира в Швеции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 6:0, 2:6, 6:4 в пользу Карацева, не попавшего на турнире в число сеяных. За выход в четвертьфинал соревнований россиянин сыграет с победителем матча между французом Уго Гастоном и грузином Николозом Басилашвили (шестой номер посева).

Карацеву 28 лет, он располагается на 40-й позиции рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету три титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021). На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте.

Сонего 27 лет, он является 63-й ракеткой мира. На счету итальянца две победы на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Бостаде относится к категории АТР 250 и проводится на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет €597 900. Действующим чемпионом турнира является норвежец Каспер Рууд.

Теннис,Аслан Карацев,Николоз Басилашвили,Елена Веснина,
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