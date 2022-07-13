Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Матч WTA россиянки с украинкой на турнире в Будапеште стал самым длинным в сезоне

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня, 13 июля, в Будапеште на турнире серии WTA-250 россиянка Камилла Рахимова уступила украинке Лесе Цуренко в трёх сетах. Продолжительность встречи составила 3 часа 54 минуты. Это самый длинный матч WTA в нынешнем сезоне.

Матч WTA россиянки с украинкой стал самым длинным в сезоне
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

В четвертьфинале турнира Цуренко встретится с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Лаура Пигосси (Бразилия). Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.

Второй по продолжительности матч провели Дарья Савилл и Эмма Радукану – 3 часа 37 минут. В феврале соперницы встречались на турнире в Гвадалахаре (Мексика). Та игра завершилась победой Савилл после отказа Радукану при счёте 4:3 в третьем сете.

Тройку замкнула встреча Хитер Уотсон – Аранча Рус на турнире в Майами. Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут. В этой игре победила Уотсон со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.

Теннис,Эмма Радукану,Камилла Рахимова,Лаура Пигосси,Юлия Путинцева,Леся Цуренко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители