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1 час назад

Россиянка Анастасия Потапова не сумела пробиться в финал турнира в Лозанне

Чемпионат.comиещё 3

79-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

Потапова не сумела пробиться в финал турнира в Лозанне
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

В полуфинальном матче Потапова крупно проиграла представительнице Сербии Ольге Данилович (Q) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Потапова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Данилович один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что для Потаповой это второй финал на уровне WTA-250 в текущем сезоне. В апреле Анастасия стала победительницей грунтового турнира в Стамбуле (Турция).

За титул Данилович сразится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 6) — Петра Мартич (Хорватия).

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