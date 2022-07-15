Мария Шарапова показала фотографию с сыном

Российская теннисистка Мария Шарапова стала мамой. Об этом сообщает информационный портал «Чемпионат».

Фото: ТАСС ТАСС

В своих социальных сетях спортсменка рассказала, что ребёнок родился 1 июля. Кроме того, Шарапова показала первое фото с первенцем, которого назвали Теодор.

Ранее спортсменка уже намекала на пополнение в семье, но первые подробности появились только сегодня.

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