Теннисистка Касаткина совершила каминг-аут

Первая ракетка России совершила каминг-аут в интервью YouTube-каналу «Вите Кравченко».
«Я чуть-чуть нервничаю, потому что так откровенно ещё не было от меня на камеру. Есть ли у меня девушка? Да. Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла», — сказала спортсменка.
Она добавила, что «надо жить в комфорте с собой».
25-летняя теннисистка остаётся победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года и серебряным призёром юношеских Олимпийских игр-2014 в парном разряде среди девушек.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации Дарья Касаткина занимает двенадцатое место.