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54 минуты назад

Теннисистка Дарья Касаткина объявила о своей гомосексуальности

Говорит Москва

Первая ракетка России совершила каминг-аут в интервью YouTube-каналу «Вите Кравченко».

Теннисистка Касаткина совершила каминг-аут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я чуть-чуть нервничаю, потому что так откровенно ещё не было от меня на камеру. Есть ли у меня девушка? Да. Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла», — сказала спортсменка.

Она добавила, что «надо жить в комфорте с собой».

Двукратная олимпийская чемпионка совершила каминг-аут

25-летняя теннисистка остаётся победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года и серебряным призёром юношеских Олимпийских игр-2014 в парном разряде среди девушек.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Дарья Касаткина занимает двенадцатое место.

Теннис,Билли Джин,Дарья Касаткина,
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