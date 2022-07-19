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2 часа назад

Андрей Рублёв объяснил резонансное интервью с ним и Дарьей Касаткиной

Чемпионат.com

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал публикацию интервью с ним и российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. В интервью спортсмены не исключили, что сменят гражданство, если будет нужно, а Касаткина к тому же призналась в нетрадиционной ориентации.

Рублев прокомментировал резонансное интервью с ним и Касаткиной
Фото: ReutersReuters

По словам Рублёва, они с Касаткиной старались показать, что теннис — это больше, чем просто спорт.

«Я не так часто о чём-либо прошу, но посмотреть это видео действительно важно. Мы старались показать, что теннис может быть больше, чем просто спорт. В текущей ситуации это особенно важно», — написал Андрей в своих социальных сетях.

Теннис,Дарья Касаткина,Андрей Рублев,
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