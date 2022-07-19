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2 часа назад

Футболистка сборной России Карпова поддержала совершившую каминг-аут теннисистку Касаткину

Газета.Ruиещё 1

Футболистка сборной России и испанского «Эспаньола» Надежда Карпова в своих социальных сетях поддержала совершившую каминг-аут российскую теннисистку Дарью Касаткину. Она ранее также признавалась в своей нетрадиционной ориентации.

Карпова поддержала совершившую каминг-аут Касаткину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я так горжусь тобой! Так держать, подруга!», — написала Карпова в своей соцсети, приложив снимок Касаткиной.

После своего признания Касаткина опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко. В 2022 году фигуристка решила возобновить завершенную в 2020 году спортивную карьеру и начать выступления за сборную Канады в паре с Закари Дэйлманом.

Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она завоевала серебро юношеской Олимпиады-2014 в парном разряде.

В обновленном рейтинге WTA Касаткина занимает 12-ю позицию, что является лучшим результатом среди россиянок. Лидирует по-прежнему польская теннисистка Ига Свентек.

Теннис,Билли Джин,Наталья Забияко,Дарья Касаткина,Надежда Карпова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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