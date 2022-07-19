Карпова поддержала совершившую каминг-аут Касаткину

Футболистка сборной России и испанского «Эспаньола» Надежда Карпова в своих социальных сетях поддержала совершившую каминг-аут российскую теннисистку Дарью Касаткину. Она ранее также признавалась в своей нетрадиционной ориентации.

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«Я так горжусь тобой! Так держать, подруга!», — написала Карпова в своей соцсети, приложив снимок Касаткиной.

После своего признания Касаткина опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко. В 2022 году фигуристка решила возобновить завершенную в 2020 году спортивную карьеру и начать выступления за сборную Канады в паре с Закари Дэйлманом.

Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она завоевала серебро юношеской Олимпиады-2014 в парном разряде.