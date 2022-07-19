«Будет вызывать сочувствие»: что говорят в России о каминг-ауте Касаткиной

Публичное признание в гомосексуальности не должно считаться ЛГБТ-пропагандой, заявила в интервью NEWS.ru один из авторов законопроекта о полном запрете пропаганды ЛГБТ, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). Она назвала нетрадиционные сексуальные отношения диагнозом, который вызывает сочувствие, и отметила, что признание своей «аномалии» в публичном поле является личным делом каждого.

Это же не пропаганда. Это то же самое, что больной раком скажет, что он болен. Ну признался он, что больной, что из этого? Это будет вызывать сочувствие, — сказала Останина.

Видео дня

Депутат подчеркнула, что 28 июня президент РФ Владимир Путин издал указ об учреждении в стране Дня семьи, любви и верности. По словам Останиной, на фоне этого указа парламентарии решили законодательно закрепить право на пропаганду традиционных семейных ценностей, на запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и на запрет отрицания традиционных семейных ценностей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России необходимо укреплять институт семьи, окружать близких заботой и вниманием. Он отметил, что с выходом РФ из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в стране однополые браки.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и для всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Первая ракетка России Дарья Касаткина в эфире YouTube-канала «Витя Кравченко» совершила каминг-аут.

«Я чуть-чуть нервничаю, такого откровенного разговора у меня еще не было на камеру. На самом деле мне прикольно об этом говорить. Есть ли у меня девушка? Да. Эта тема в России запретная? Да блин, у нас в стране столько запретных тем. Есть темы поважнее, которые запретные, что удивляться?» — сказала Касаткина.

Первая ракетка России Дарья Касаткина в одной из социальных сетей опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко.

kasatkina/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Отметим, что теннисистка выложила фото через некоторое время после признания в нетрадиционной сексуальной ориентации. Под публикацией Касаткина поставила смайл в виде сердца.

Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она завоевала серебро юношеской Олимпиады-2014 в парном разряде.

Забияко выступает в парном катании вместе с Александром Энбертом. Она является серебряным призером Олимпийских игр — 2018, бронзовым призером чемпионата Европы — 2018 и чемпионата мира — 2019. Также Забияко завоевывала серебро чемпионата России.

Бывшая теннисистка, известный комментатор Анна Дмитриева высказалась об интервью первой ракетки России Дарьи Касаткиной. Она сделала каминг-аут, объявив о нетрадиционной ориентации. Также она сообщила, что у неё есть девушка.

«Я об этом знала давным-давно. Это было в теннисных кругах известно. Я знаю, что в теннисе это очень распространённое явление — веками длится. Однако не могу сказать, что я как-то в это дело вовлечена.



Даша — хорошая девочка. Это очень интимная вещь, поэтому каждый решает по-своему. Всё это касается только её и девушки. Даже когда у тебя роман с молодым человеком, то ты не спешишь об этом рассказать всему миру», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на признание российской теннисистки Дарьи Касаткиной в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«У меня все это не вызывает никакого удивления. Я не поддерживаю Касаткину и не осуждаю. Это ее личное дело. Конечно, у людей будет разная реакция. Кто-то осудит Дарью, а кто-то примет ее такой, какая она есть. Для меня главное, что она хорошо играет в теннис!» — заявила Тарасова Sport24.

Отметим, что в активе Касаткиной пять выигранных турниров WTA, четыре из которых были завоеваны в одиночном разряде. На текущий момент россиянка является первой ракеткой России и 12-й - в мире.

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался об интервью первой ракетки России Дарьи Касаткиной. Ранее она призналась в нетрадиционной ориентации и сообщила, что у неё есть девушка.

«Моя позиция очень обычная — это её выбор и её личное дело. Я не хочу даже вмешиваться. Я поддерживаю Дашу. Каждый человек имеет право на личную жизнь.



Она нормальная девчонка, никого не убивает. Даша живёт своей прекрасной жизнью. Касаткина — замечательный человек и с ней приятно общаться. А ещё Даша шикарная теннисистка. Лет 20 назад во французском «Теннис Магазин» вышел выпуск, где Амели Моресмо обнимается и целуется со своей подругой. Ей 20 лет, а любовнице 30 или 32. Это было в теннисном журнале. Даше я желаю удачи в личной жизни», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников заявил Sport24, что решение первой ракетки страны Дарьи Касаткиной объявить о нетрадиционной сексуальной ориентации не повлияет на его отношение к ней.

Касаткина ранее призналась, что состоит в отношениях с девушкой.

— Дарья сделала то, что считает нужным. Это никак не отразится на моем отношении к ней. Оно как было хорошим, таким и останется, — сказал Кафельников.

Софья Тартакова, агент российской теннисистки Дарьи Касаткиной, прокомментировала каминг-аут спортсменки.

«Как это может помешать карьере? Вот вам мешает, что вы кого-то любите? Любовь в принципе может кому-то помешать — вне зависимости от того, какого она пола?» — приводит слова Тартаковой «Матч ТВ».

Софья также ответила на вопрос, стоит ли теннисистке опасаться реакции россиян. По её словам, российской публике нужно развиваться как душевно, так и умственно.

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал публикацию интервью с ним и российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. В интервью спортсмены не исключили, что сменят гражданство, если будет нужно, а Касаткина к тому же призналась в нетрадиционной ориентации.

По словам Рублёва, они с Касаткиной старались показать, что теннис — это больше, чем просто спорт.

«Я не так часто о чём-либо прошу, но посмотреть это видео действительно важно. Мы старались показать, что теннис может быть больше, чем просто спорт. В текущей ситуации это особенно важно», — написал Андрей в своих социальных сетях.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о каминг-ауте российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

— Это личное дело Касаткиной. Хочет — пусть выносит.

— Вы поддерживаете такую инициативу спортсменов, или личное должно оставаться личным?

— У нас в стране не принято об этом говорить. Каждый поступает в меру ощущения своей проблемы, – сказала Роднина.

Известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на признание первой ракетки России Дарьи Касаткиной в нетрадиционной ориентации.

«Я рад за Дарью. Любите кого хотите. Не надо только трогать наших детей. Если её такой создала природа, то я могу пожелать Касаткиной только счастья. Личная жизнь на то и называется личной. Это её дело. Дарью Касаткину я люблю как прекрасную спортсменку и хорошую девушку», — приводит слова Губерниева Sport24.

Российская нападающая «Эспаньола» Надежда Карпова поддержала теннисистку Дарью Касаткину, которая ранее совершила каминг-аут.

После признания в нетрадиционной сексуальной ориентации Касаткина выложила на своей странице в социальных сетях фото с фигуристкой Натальей Забияко, сменившей спортивное гражданство. В комментариях под фотографией Карпова написала:

«Вы прекрасны! Горжусь».

Напомним, в начале июня сама Карпова совершила каминг-аут как лесбиянка и стала первой российской футболисткой, открыто заявившей о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Карпова играет в испанском чемпионате с 2017 года. Тогда российская футболистка пополнила состав «Валенсии», а в 2020 году перешла в «Эспаньол».

Евгений Трефилов прокомментировал каминг-аут теннисистки Дарьи Касаткиной.