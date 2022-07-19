"На солнце перегрелась" - Милонов прокомментировал каминг-аут Касаткиной

Депутат Виталий Милонов высказался о каминг-ауте Дарьи Касаткиной.

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«Касаткина поддалась какой-то моде, а может, на солнце перегрелась. Вообще в личную жизнь не надо лезть, это чисто ее информация.

Можно сказать, что у всех свои недостатки. Но Дарья пусть не обольщается, никого не интересует, какой она ориентации и с какой девушкой живет.

Мы ценим, как она играет в теннис, а чем она занимается в свободное от спорта время, никого не интересует.

Она должна помнить, что у нас огромное количество молодых теннисистов, которые выслушают ту глупость, которую она сморозила, не подумав.