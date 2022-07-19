"Преступление против государства» - депутат Терюшков о теннисистке Касаткиной

Депутат Госдумы Роман Терюшков осудил теннисистку Дарью Касаткину.
Первая ракетка России дала интервью, в котором высказалась о возможной смене спортивного гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».
«Яркий пример школы «индивидуалистов», адептов Запада.
Публично признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации первая ракетка России Дарья Касаткина призвала юных спортсменов менять гражданство. «А детям могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».
Усматриваю в таких призывах пропаганду перехода в сборные других стран наших спортсменов, по сути – преступление против государства», – написал член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки».
Ранее Терюшков заявил: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»