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32 минуты назад

Депутат Терюшков о Касаткиной: «Яркий пример адептов Запада. Призыв менять спортивное гражданство – преступление против государства»

Sports.ruиещё 1

Депутат Госдумы Роман Терюшков осудил теннисистку Дарью Касаткину.

"Преступление против государства» - депутат Терюшков о теннисистке Касаткиной
Фото: Sports.ruSports.ru

Первая ракетка России дала интервью, в котором высказалась о возможной смене спортивного гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».

«Яркий пример школы «индивидуалистов», адептов Запада.

Публично признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации первая ракетка России Дарья Касаткина призвала юных спортсменов менять гражданство. «А детям могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».

Усматриваю в таких призывах пропаганду перехода в сборные других стран наших спортсменов, по сути – преступление против государства», – написал член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки».

Ранее Терюшков заявил: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»

Теннис,Дарья Касаткина,Роман Терюшков,Госдума,
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