В ФТР назвали причину поражения Рублёва в Гамбурге

«Своя подача явно подвела Андрея в этом матче. Да и в целом это был не его день. Другое дело, что аргентинец сейчас на подъёме после победы в Бостаде и очень уверенно выглядит на земле», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.