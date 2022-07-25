Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+28° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
56 минут назад

Медведев установил рекорд среди россиян по числу недель на первой строчке рейтинга ATP

ТАССиещё 5

Россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он занимает первую строчку десять недель и установил новый рекорд по этому показателю среди российских игроков. Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте ATP.

Медведев установил рекорд среди российских теннисистов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Медведев превзошел достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель. По числу недель в статусе первой ракетки мира Медведев занимает 19-е место, Сафин идет 20-м, 18-е место у бывшего германского теннисиста Бориса Беккера (12 недель). Лидером является серб Новак Джокович - 373 недель (122 подряд).

Сафин возглавлял рейтинг четыре недели подряд, Медведев идет первым семь недель подряд. Из российских теннисистов первой ракеткой мира был также Евгений Кафельников, он возглавлял рейтинг шесть недель (все - подряд).

Карен Хачанов поднялся в рейтинге ATP с 26-го на 23-е место. Россиянин на минувшей неделе уступил испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира в германском Гамбурге. Алькарас дошел до финала турнира, где проиграл итальянцу Лоренцо Музетти. Испанец поднялся на пятое место в рейтинге, обойдя норвежца Каспера Рууда. Музетти переместился на 31 позицию в рейтинге, заняв 31-ю строчку.

Андрей Рублев сохранил за собой восьмое место в рейтинге. Россиянин проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло в матче второго круга турнира в Гамбурге. Аслан Карацев остался на 37-м месте, на турнире в Гамбурге он уступил Черундоло в четвертьфинале.

Рейтинг АТР от 25 июля:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) - 7 775 очков;

2 (2). Александр Зверев (Германия) - 6 850;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 6 165;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 5 045;

5 (6). Карлос Алькарас (Испания) - 4 895;

6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) - 4 890;

7 (7). Новак Джокович (Сербия) - 4 770;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3 575;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3 445;

10 (10). Янник Синнер (Италия) - 3 185...

23 (26). Карен Хачанов (Россия) - 1 485...

37 (37). Аслан Карацев (Россия) - 1 183.

Теннис,Янник Синнер,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Марат Сафин,Борис Беккер,Андрей Рублев,Александр Зверев,Евгений Кафельников,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители