Медведев установил рекорд среди российских теннисистов

Россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он занимает первую строчку десять недель и установил новый рекорд по этому показателю среди российских игроков. Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте ATP.

Медведев превзошел достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель. По числу недель в статусе первой ракетки мира Медведев занимает 19-е место, Сафин идет 20-м, 18-е место у бывшего германского теннисиста Бориса Беккера (12 недель). Лидером является серб Новак Джокович - 373 недель (122 подряд).

Сафин возглавлял рейтинг четыре недели подряд, Медведев идет первым семь недель подряд. Из российских теннисистов первой ракеткой мира был также Евгений Кафельников, он возглавлял рейтинг шесть недель (все - подряд).

Карен Хачанов поднялся в рейтинге ATP с 26-го на 23-е место. Россиянин на минувшей неделе уступил испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира в германском Гамбурге. Алькарас дошел до финала турнира, где проиграл итальянцу Лоренцо Музетти. Испанец поднялся на пятое место в рейтинге, обойдя норвежца Каспера Рууда. Музетти переместился на 31 позицию в рейтинге, заняв 31-ю строчку.

Андрей Рублев сохранил за собой восьмое место в рейтинге. Россиянин проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло в матче второго круга турнира в Гамбурге. Аслан Карацев остался на 37-м месте, на турнире в Гамбурге он уступил Черундоло в четвертьфинале.

Рейтинг АТР от 25 июля:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) - 7 775 очков;

2 (2). Александр Зверев (Германия) - 6 850;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 6 165;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 5 045;

5 (6). Карлос Алькарас (Испания) - 4 895;

6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) - 4 890;

7 (7). Новак Джокович (Сербия) - 4 770;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3 575;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3 445;

10 (10). Янник Синнер (Италия) - 3 185...

23 (26). Карен Хачанов (Россия) - 1 485...