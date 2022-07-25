Кудерметова потеряла одну позицию в рейтинге WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова утратила одну позицию и оказалась на 19-м месте в обновленном рейтинге WTA от 25 июля.

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На этой неделе россиянка пропустила вперед себя представительницу Чехии Барбору Крейчикову. Первая ракетка страны Дарья Касаткина сохранила свою 12-ю строчку.

В топ-10 рейтинга неделя принесла одно изменение — испанка Гарбинье Мугуруса обошла Даниэллу Коллинз и стала 8-й, отправив американку на 9-ю позицию.

Уверенное лидерство по-прежнему удерживает Ига Швёнтек, следом за ней располагаются Анетт Контавейт и Мария Саккари.

РЕЙТИНГ WTA ОТ 25 ИЮЛЯ:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 8 336 очков

2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 476

3 (3). Мария Саккари (Греция) — 4 190,

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4 030,

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4 010

6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 267

7 (7). Джессика Пегула (США) — 3 087

8 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886

9 (8). Даниэлла Коллинз (США) — 2 743

10 (10). Эмма Радукану (Великобритания) 2717…

12 (12). Дарья Касаткина — 2 635…

19 (18). Вероника Кудерметова — 2090…

28 (28). Екатерина Александрова — 1 691…

57 (56). Людмила Самсонова — 1000…

59 (63). Анастасия Потапова — 971…

62 (59). Варвара Грачева — 934…

71 (70). Анна Калинская — 828…