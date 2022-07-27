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2 часа назад

Эстония запретила российским теннисистам участвовать в турнирах на своей территории

Газета.Ruиещё 3

Правительство Эстонии запретило теннисистам из России и Белоруссии участвовать в турнирах на своей территории.

Эстония запретила теннисистам РФ участвовать в турнирах на своей территории
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Россия и Белоруссия используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем четкий сигнал", - заявила исполняющая обязанности министра культуры Эстонии Лийна Керсна.

Российские и белорусские теннисистки не смогут сыграть на турнире W25, который должен пройти в эстонском Пярну. Напомним, в апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA). За месяц до старта турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона.

Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA). Ранее теннисистка Элина Свитолина раскритиковала WTA и ATP за отношение к украинцам.

Теннис,Элина Свитолина,
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