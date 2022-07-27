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1 час назад

Обладатель юниорского Кубка Дэвиса Демин рассказал о тренировках с Надалем

ТАСС

Российскому теннисисту Ярославу Демину было сложно разобрать полет мяча после ударов испанца Рафаэля Надаля на тренировках с ним. Об этом россиянин рассказал ТАСС в среду.

Обладатель юниорского Кубка Дэвиса рассказал о тренировках с Надалем
Фото: itftennis.comitftennis.com

"Хочу сказать, что, когда ты начинаешь играть с Надалем, появляются небольшие нервы от того, что это Надаль. Первые пару розыгрышей ты не понимаешь, как летит мяч. Я также играл с другими профессиональными теннисистами, например с [Хауме] Мунаром (59-я ракетка мира - прим. ТАСС), и там понимаешь его уровень игры, но когда играешь с Надалем, не понятно куда полетит мяч, появляются очень странные ощущения", -

"Потом мы с ним играли розыгрыши, и Надаль просто не ошибался, он делал только удары на вылет. Мы играли до семи очков: вводишь мяч в центр, соперник отвечает тебе в центр, и начинается розыгрыш. Я проиграл ему со счетом 4:7, он почти все мячи забил на вылет. Очень круто и прикольно", - добавил собеседник агентства.

Демину 16 лет, он занимает 20-е место в мировом юниорском рейтинге. В 2021 году в составе сборной России он завоевал юниорский Кубок Дэвиса.

Надалю 36 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, на его счету 92 титула под эгидой организации. Испанец в текущем сезоне одержал победы на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Франции, став рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (22). Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Теннис,Рафаэль Надаль,СБОРНАЯ РОССИИ,
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