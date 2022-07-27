Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Даниил Медведев занял восьмое место в рейтинге по призовым ATP в сезоне-2022

Чемпионат.com

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оказался на восьмой строчке в списке теннисистов, заработавших наибольшее количество призовых в сезоне-2022, опубликованном Protennislive. Медведев заработал $ 2 539 882 с начала сезона.

Названа сумма призовых Медведева за 2022 год
Фото: ReutersReuters

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв оказался на 12-м месте. На его счету $ 2 135 343. Возглавляет список 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль ($ 6 376 536).

Лидеры ATP по призовым в сезоне-2022

1. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 6 376 536.

2. Карлос Алькарас (Испания) — $ 4 542 538.

3. Новак Джокович (Сербия) — $ 4 239 527.

4. Стефанос Циципас (Греция) — $ 3 726 968.

5. Каспер Рууд (Норвегия) — $ 3 029 045.

6. Тейлор Фритц (США) — $ 2 701 985.

7. Александр Зверев (Германия) — $ 2 678 178.

8. Даниил Медведев (Россия) — $ 2 539 882.

9. Хуберт Хуркач (Польша) — $ 2 458 313.

10. Ник Кирьос (Австралия) — $ 2 206 529.

12. Андрей Рублёв (Россия) — $ 2 135 343.

Теннис,Хуберт Хуркач,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Александр Зверев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители