Названа сумма призовых Медведева за 2022 год

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оказался на восьмой строчке в списке теннисистов, заработавших наибольшее количество призовых в сезоне-2022, опубликованном Protennislive. Медведев заработал $ 2 539 882 с начала сезона.
Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв оказался на 12-м месте. На его счету $ 2 135 343. Возглавляет список 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль ($ 6 376 536).
Лидеры ATP по призовым в сезоне-2022
1. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 6 376 536.
2. Карлос Алькарас (Испания) — $ 4 542 538.
3. Новак Джокович (Сербия) — $ 4 239 527.
4. Стефанос Циципас (Греция) — $ 3 726 968.
5. Каспер Рууд (Норвегия) — $ 3 029 045.
6. Тейлор Фритц (США) — $ 2 701 985.
7. Александр Зверев (Германия) — $ 2 678 178.
8. Даниил Медведев (Россия) — $ 2 539 882.
9. Хуберт Хуркач (Польша) — $ 2 458 313.
10. Ник Кирьос (Австралия) — $ 2 206 529.
12. Андрей Рублёв (Россия) — $ 2 135 343.