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1 час назад

Зверев 15 августа может обойти Медведева и стать первой ракеткой мира

Sports.ru

Вторая ракетка мира Александр Зверев 15 августа может возглавить рейтинг. Это произойдет в трех случаях*:

Зверев может обойти Медведева и стать первой ракеткой мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости
  • если Даниил Медведев не дойдет до финала турнира ATP 250 Лос-Кабос на следующей неделе;
  • если Медведев не дойдет до четвертьфинала «Мастерса» в Монреале;
  • если Медведев не дойдет до полуфинала в Лос-Кабос и третьего круга в Монреале.

*Расклады при условии, что сам Зверев не сыграет на канадском «Мастерсе».

Однако Медведев может сохранить первую строчку и в случае участия Зверева в турнире Монреале. Это произойдет в четырех случаях:

  • если Медведев дойдет до финала в Лос-Кабос и добьется аналогичного результата со Зверевым в Монреале;
  • если Медведев дойдет до полуфинала в Лос-Кабос и пройдет на один раунд дальше Зверева в Монреале;
  • если Медведев дойдет до четвертьфинала в Монреале, а Зверев проиграет во втором круге;
  • если Медведев пройдет на один раунд дальше Зверева в Монреале начиная с четвертьфинала.
Теннис,Даниил Медведев,Александр Зверев,
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