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2 часа назад

Первая ракетка мира Свёнтек потерпела поражение в четвертьфинале домашнего турнира

Чемпионат.comиещё 2

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек уступила в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша) француженке Каролин Гарсии, которая занимает 45-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счётом 1:6, 6:1, 4:6.

Первая ракетка мира потерпела поражение в домашнем турнире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут. Свёнтек сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Гарсия один раз подала навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. За выход в финал пятая сеяная Каролин Гарсия сыграет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини (58-е место в рейтинге WTA), которая в 1/4 финала одержала победу в противостоянии с Викторией Голубич из Швейцарии.

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