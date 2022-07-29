Первая ракетка мира потерпела поражение в домашнем турнире

Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут. Свёнтек сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Гарсия один раз подала навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. За выход в финал пятая сеяная Каролин Гарсия сыграет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини (58-е место в рейтинге WTA), которая в 1/4 финала одержала победу в противостоянии с Викторией Голубич из Швейцарии.