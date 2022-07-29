Британский политик: неприятно , что у чемпионки US Open российский тренер

Британский политик Джулиан Найт, председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, высказался на тему сотрудничества чемпионки US Open Эммы Радукану и российского тренера Дмитрия Турсунова.
Напомним ранее появилась информация, что 19-летняя британка в преддверии защиты титула на Открытом чемпионате США договорилась о сотрудничестве с экс-теннисистом, а ныне тренером Дмитрием Турсуновым.
«Неприятно видеть, как руccкий тренирует воcходящую звезду номер один в Великобритании. Можно надеятьcя, что LTA (Аccоциация лаун-тенниcа. — «Газета.Ru») проконтролирует этот вопроc и cможет поcоветовать Эмме, как лучше дейcтвовать», — цитирует политика The Telegraph.
US Open — 2022 стартует 29 августа и продлится до 11 сентября.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Эстония и Латвия выпендриваются, вводя запрет на участие отечественных теннисистов в турнирах на территории этих стран.