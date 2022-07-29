Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
46 минут назад

Британский политик: неприятно видеть, что у чемпионки US Open Радукану российский тренер

Газета.Ru

Британский политик Джулиан Найт, председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, высказался на тему сотрудничества чемпионки US Open Эммы Радукану и российского тренера Дмитрия Турсунова.

Британский политик: неприятно , что у чемпионки US Open российский тренер
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Напомним ранее появилась информация, что 19-летняя британка в преддверии защиты титула на Открытом чемпионате США договорилась о сотрудничестве с экс-теннисистом, а ныне тренером Дмитрием Турсуновым.

«Неприятно видеть, как руccкий тренирует воcходящую звезду номер один в Великобритании. Можно надеятьcя, что LTA (Аccоциация лаун-тенниcа. — «Газета.Ru») проконтролирует этот вопроc и cможет поcоветовать Эмме, как лучше дейcтвовать», — цитирует политика The Telegraph.

US Open — 2022 стартует 29 августа и продлится до 11 сентября.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Эстония и Латвия выпендриваются, вводя запрет на участие отечественных теннисистов в турнирах на территории этих стран.

Теннис,Эмма Радукану,Дмитрий Турсунов,Шамиль Тарпищев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители