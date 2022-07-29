Британский политик: неприятно , что у чемпионки US Open российский тренер

«Неприятно видеть, как руccкий тренирует воcходящую звезду номер один в Великобритании. Можно надеятьcя, что LTA (Аccоциация лаун-тенниcа. — «Газета.Ru») проконтролирует этот вопроc и cможет поcоветовать Эмме, как лучше дейcтвовать», — цитирует политика The Telegraph.