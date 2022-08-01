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1 час назад

Анастасия Потапова опубликовала пост после разгромного поражения в финале в Праге

Матч ТВиещё 1

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новый пост в своих социальных сетях после того, как дошла до финала турнира в Праге (Чехия). В финале турнира она проиграла чешке Мари Боузковой с разгромным счётом 0:6, 3:6. После этого Потапова завоевала титул в парном разряде. В финале Анастасия в паре с соотечественницей Яной Сизиковой обыграла россиянок Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову со счётом 6:3, 6:4.

"Потрясающее окончание недели" - Потапова - о турнире в Праге
Фото: Матч ТВМатч ТВ

«Одиночный разряд — серебро, парный — золото. Потрясающее окончание недели. Спасибо, Яна, что поддержала меня… Люблю тебя», — написала Потапова.

Напомним, после выхода в финал в Праге Потапова поднялась на 11 строчек в рейтинге WTA и отыграла восемь мест в Чемпионской гонке WTA.

Теннис,Анастасия Потапова,Анастасия Захарова,
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