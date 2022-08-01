"Потрясающее окончание недели" - Потапова - о турнире в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новый пост в своих социальных сетях после того, как дошла до финала турнира в Праге (Чехия). В финале турнира она проиграла чешке Мари Боузковой с разгромным счётом 0:6, 3:6. После этого Потапова завоевала титул в парном разряде. В финале Анастасия в паре с соотечественницей Яной Сизиковой обыграла россиянок Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову со счётом 6:3, 6:4.