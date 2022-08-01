Медведев рассказал, кому уступит звание первой ракетки мира

«Конечно, я поглядываю за ситуацией. И все зависит от момента. Я знаю, что если до конца сезона не выиграю все турниры, то, скорее всего, №1 по итогам года будет Рафа [Надаль]. Но я все равно могу довольно долго удерживаться первым, если покажу хороший теннис на харде.



Я знаю, что важнее всего выигрывать турниры, выигрывать очки. Тогда можно оставаться №1».