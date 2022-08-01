Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Медведев о борьбе за первую строчку рейтинга: «Знаю, что если до конца сезона не выиграю все турниры, то, скорее всего, №1 по итогам года будет Рафа»

Sports.ru

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал борьбу за то, что остаться №1. До конца сезона ему предстоит защищать больше всех очков, и в теории он может потерять первую строчку уже 15 августа.

Медведев рассказал, кому уступит звание первой ракетки мира
Фото: Sports.ruSports.ru

«Конечно, я поглядываю за ситуацией. И все зависит от момента. Я знаю, что если до конца сезона не выиграю все турниры, то, скорее всего, №1 по итогам года будет Рафа [Надаль]. Но я все равно могу довольно долго удерживаться первым, если покажу хороший теннис на харде.

Я знаю, что важнее всего выигрывать турниры, выигрывать очки. Тогда можно оставаться №1».

Теннис,Даниил Медведев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители