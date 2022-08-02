Назван соперник Медведева в первом матче на турнире в Лос-Кабосе

Стало известно, с кем первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет свой первый матч на хардовом турнире в Лос-Кабосе (Мексика). Во втором круге Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, сразится с австралийцем Ринки Хидзикатой, занимающим 224-е место в рейтинге ATP.

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В первом круге Хидзиката обыграл 1545-ю ракетку мира мексиканца Родриго Пачеко Мендеса. Австралиец выиграл первый сет со счётом 6:3, а во второй партии мексиканец отказался от продолжения борьбы при счёте 4:0 в пользу соперника.