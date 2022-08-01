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1 час назад

Медведев удержал статус первой ракетки мира и обновил рекорд

Lenta.ruиещё 1

Российский теннисист Даниил Медведев удержал статус первой ракетки мира: отечественный спортсмен сохранил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Медведев удержал статус первой ракетки мира и обновил рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, Медведев обновил российский рекорд по количеству недель во главе рейтинга. Он удерживает статус первой ракетки мира на протяжении 11 недель.

25 июля Медведев побил рекорд среди российских теннисистов по количеству недель в статусе первой ракетки планеты. Ранее достижение принадлежало Марату Сафину, сохранявшему лидерство на протяжении девяти недель в 1999 году.

Медведев вернулся на первую строку списка 13 июня. Он возглавил рейтинг ATP, сместив сербского теннисиста Новака Джоковича.

Впервые в карьере статус первой ракетки мира Медведев получил 28 февраля. Однако спустя три недели россиянин вновь уступил первую строку рейтинга сербу.

Теннис,Даниил Медведев,Марат Сафин,Новак Джокович,
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