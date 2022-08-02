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1 час назад

Касаткина обыграла победительницу Уимблдона Рыбакину в первом круге турнира в Сан-Хосе

ТАССиещё 8

Россиянка Дарья Касаткина во вторник обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Сан-Хосе.

Касаткина обыграла победительницу Уимблдона Рыбакину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:2, 6:0 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под седьмым номером. Во втором круге россиянка сыграет с американкой Тейлор Таунсенд.

Касаткиной 25 лет, она занимает 12-е место в рейтинге WTA - самое высокое на данный момент среди российских теннисисток. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

Рыбакиной 23 года, она занимает 23-е место в рейтинге WTA, на ее счету три титула под эгидой организации. До июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. В июле 2022 года Рыбакина выиграла свой первый турнир Большого шлема в карьере - Уимблдон.

Турнир в Сан-Хосе относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 7 августа, общий призовой фонд составляет $757,9 тыс.

Теннис,Елена Рыбакина,Дарья Касаткина,
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