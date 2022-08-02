«Добрались» - Даниил Медведев опубликовал свежее фото из Лос-Кабоса

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в социальных сетях.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

«Добрались. Скоро сыграю на турнире в Лос-Кабосе», — подписал свежее фото Медведев.

Турнир ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) пройдёт с 1 по 6 августа. Во втором раунде Медведев сразится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия, Q) – Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC).

Чемпионат.com

После выступления в Лос-Кабосе Даниил, предположительно, сыграет на «Мастерсах» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). После них начнётся US Open – 2022, где Медведеву предстоит защита титула.