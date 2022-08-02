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1 час назад

«Добрались». Первая ракетка мира Даниил Медведев опубликовал свежее фото из Лос-Кабоса

Чемпионат.com

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в социальных сетях.

«Добрались» - Даниил Медведев опубликовал свежее фото из Лос-Кабоса
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Добрались. Скоро сыграю на турнире в Лос-Кабосе», — подписал свежее фото Медведев.

Турнир ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) пройдёт с 1 по 6 августа. Во втором раунде Медведев сразится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия, Q) – Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC).

Чемпионат.com

После выступления в Лос-Кабосе Даниил, предположительно, сыграет на «Мастерсах» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). После них начнётся US Open – 2022, где Медведеву предстоит защита титула.

Напомним, Медведев был вынужден пропустить Уимблдон-2022, так как Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) приняла решение отстранить российских и белорусских игроков, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.

Теннис,Даниил Медведев,
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