Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира в Вашингтоне

Россиянин Карен Хачанов в среду обыграл немца Доминика Кепфера в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

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Встреча закончилась со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4 в пользу Хачанова, у которого седьмой номер посева на турнире. В третьем круге россиянин сыграет против победителя встречи между австралийцем Алексом Де Минауром и японцем Есихито Нисиокой.

Хачанову 26 лет, он занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021). На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Кепферу 28 лет, он располагается на 145-й строчке в рейтинге АТР, у него нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2019 года.