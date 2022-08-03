Рублев прокомментировал победу во 2-м круге турнира в Вашингтоне

«Откровенно говоря, это был тяжёлый матч. Я думал, что, скорее всего, проиграю матч. У меня было такое чувство, поскольку в Мадриде он едва не победил меня.



Сегодня я просто вышел на корт, чтобы выложиться на все сто. Я ещё в самом начале сказал, что, возможно, проиграю матч. Но в итоге я доволен, что мне удалось победить в двух сетах», — приводит слова россиянина пресс-служба ATP.