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1 час назад

Тенисистка Касаткина рассказала об отношении Запада и России к своему каминг-ауту

Газета.Ruиещё 1

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о реакции в соцсетях от россиян по поводу ее каминг-аута.

Касаткина порадовалась отношению россиян к своему каминг-ауту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не знаю, как работают фильтры в социальных сетях. Но я услышала очень хорошие вещи. Причем не только с Запада, но и от людей из моей страны. Я очень рада этому. Это было хорошо не только для меня, но и помогло другим людям. Это здорово, и я чувствую себя прекрасно. Я довольна этим и собой, и это самое главное», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

После своего признания Касаткина опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко. В 2022 году фигуристка решила возобновить завершенную в 2020 году спортивную карьеру и начать выступления за сборную Канады в паре с Закари Дэйлманом.

Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. На данный момент она занимает 12-е место в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что Касаткина победила американку Таунсенд и вышла в третий круг на турнире WTA-500 в Сан-Хосе.

Теннис,Билли Джин,Наталья Забияко,Дарья Касаткина,
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