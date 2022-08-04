Касаткина порадовалась отношению россиян к своему каминг-ауту

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о реакции в соцсетях от россиян по поводу ее каминг-аута.
«Я не знаю, как работают фильтры в социальных сетях. Но я услышала очень хорошие вещи. Причем не только с Запада, но и от людей из моей страны. Я очень рада этому. Это было хорошо не только для меня, но и помогло другим людям. Это здорово, и я чувствую себя прекрасно. Я довольна этим и собой, и это самое главное», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.
После своего признания Касаткина опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко. В 2022 году фигуристка решила возобновить завершенную в 2020 году спортивную карьеру и начать выступления за сборную Канады в паре с Закари Дэйлманом.
Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. На данный момент она занимает 12-е место в мировом рейтинге.
Ранее сообщалось, что Касаткина победила американку Таунсенд и вышла в третий круг на турнире WTA-500 в Сан-Хосе.