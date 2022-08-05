Первая ракетка мира Медведев вышел в полуфинал турнира в Мексике

Россиянин Даниил Медведев в пятницу победил литовца Ричардаса Беранкиса в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Медведева, получившего первый номер посева. В полуфинале россиянин сыграет с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем (четвертый номер посева).

Медведеву 26 лет, он является первой ракеткой мира. На счету россиянина 13 титулов ATP. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021), в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Беранкису 32 года, он располагается на 98-й позиции мирового рейтинга. На счету спортсмена нет титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше третьего круга.