Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Первая ракетка мира Медведев вышел в полуфинал турнира в Мексике

ТАССиещё 2

Россиянин Даниил Медведев в пятницу победил литовца Ричардаса Беранкиса в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос.

Первая ракетка мира Медведев вышел в полуфинал турнира в Мексике
Фото: ReutersReuters

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Медведева, получившего первый номер посева. В полуфинале россиянин сыграет с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем (четвертый номер посева).

Медведеву 26 лет, он является первой ракеткой мира. На счету россиянина 13 титулов ATP. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021), в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Беранкису 32 года, он располагается на 98-й позиции мирового рейтинга. На счету спортсмена нет титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше третьего круга.

Турнир в Лос-Кабосе относится к категории АТР 250 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет $822 тыс. Действующим чемпионом турнира является британец Кэмерон Норри.

Теннис,Даниил Медведев,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители