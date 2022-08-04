Украинский экс-теннисист рассказал о беседе с Рублевым об Украине

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о разговоре с российским коллегой Андреем Рублевым касательно происходящего на Украине. Об этом сообщает «Газета.ru».

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Стаховский заявил, что одновременно винит и не винит российских теннисистов за мнение касательно российской спецоперации, поскольку это выбор каждого человека. По его словам, он общался с Рублевым до отстранения россиян от участия в Уимблдоне и после его интервью с Дарьей Касаткиной, которое было опубликовано недавно.

В последнюю их встречу Стаховский решил раскритиковать россиянина за «молчание», заявив, что за все что происходит, «когда-нибудь придется отвечать».